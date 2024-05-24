酷态科新品官宣本周六预售，预计为自带线充电宝

IT之家 5 月 24 日消息，酷态科日前宣布新品本周六 10:00 预售并公布预热海报，从图中轮廓可以推断出是一款自带线充电宝产品。

目前，酷态科官方暂未公布这款新品的配置信息，只抛出了几个问题“想要更大的容量？想要更快的速度？想要更便捷的充电方式？”，预计为本产品的主要亮点。

作为参考，ZMI 品牌此前曾推出一款“10000mAh 自带线充电宝口袋版”，自带双向 Type-C 充电线和一个 Type-C 口 + 一个 USB-A 口可同时输出，支持 22.5W 快充。

▲ ZMI 10000mAh 自带线充电宝口袋版

IT之家了解到，江苏紫米电子技术有限公司成立于 2012 年，是小米生态链最早期的投资企业之一，旗下自有品牌 ZMI，主要产品包括移动电源、充电器、无线充等。

然而，由于中文“紫米”商标属于另一家“紫米官方旗舰店”（英文名“zime”）所有者，小米后续推出了生态链品牌“CUKTECH 酷态科”，号称“原 ZMI 核心团队加入”，目前已发布多款移动电源产品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。