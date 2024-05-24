沈阳一奥迪车主称被续费弹窗骚扰，无法自行永久关闭

IT之家 5 月 24 日消息，据“沈阳晚报”报道，三年前，沈阳的李先生购买了一辆 2021 款奥迪 A6L 轿车，奥迪厂家赠送了李先生三年的车机联网服务，该项服务于今年的 3 月 31 日到期。然而服务到期后，问题却来了。

IT之家从报道获悉，服务到期后，李先生每次启动车辆时，车机联网服务的“续费提醒”弹窗都会第一时间显示在中控大屏幕上，让李先生交费购买，如果不去手动关闭的话，这个弹窗会一直显示，屏幕的其它界面都不会出现。如果没提前关闭“续费弹窗”，倒车影像也不会显示。

报道称，李先生第一时间想找 4S 店沟通，但当初买车的辽宁捷通达奥迪 4S 店已经撤店。李先生电话咨询奥迪厂家客服，得知车辆里有一个 MI 设置，可以关闭该弹窗，但按照客服提示的操作，重新设置系统后，“续费通知”的弹窗依然存在。

随后李先生再次致电奥迪官方客服并说明情况。客服表示：上报厂家后台，让李先生等通知。左等右等，客服最终回复了李先生：该弹窗是厂家设计的，车主无法自行关闭。

该媒体联系到奥迪中国公关部的工作人员，她表示将转交给相关负责人员来处理，但截至发稿前，奥迪中国公关部也并未进行回复。

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