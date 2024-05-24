华为智能眼镜 2 方框太阳镜今日开售：全天候智慧播报，2299 元

IT之家 5 月 24 日消息，华为智能眼镜 2 方框太阳镜版本将于今日 10:08 开售，支持全天候智慧播报、11 小时连续播放、开放式聆听设计，售价 2299 元，京东券后到手价 2099 元。

IT之家注意到，华为智能眼镜 2 早在去年 9 月便已经发布，此前共有五种款式：无框、飞行员、方形半框、钛空、金丝款式。本次发布的方框太阳镜采用了全框设计，镜片为深色用于遮阳，11 层镜片镀膜，镜腿部分的配置保持不变。

此外，华为智能眼镜 2 扬声器镜腿最宽处降低 20%，仅 9.7mm；尾部最宽处降低 28%，仅 8.3mm；业界首发同向双振膜澎湃单元，喇叭振幅提升 40%，媒体播放响度提升 30%。

功能方面，华为智能眼镜 2 支持多设备畅连，搭载 HarmonyOS 的手机、平板音频自如切换，兼容搭载 Android、iOS、Windows 系统设备，支持颈椎健康 2.0、IP54 防尘防水等。

续航方面，该产品可提供 11 小时聆听时间、9 小时通话时间，50 分钟充满，充电 10 分钟聆听 3 小时。

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