索尼 PlayStation 概念手柄公布，顽皮狗称新作有望“重新定义主流游戏观”

IT之家 5 月 24 日消息，索尼公司昨日举行了“集团战略会议 2024”发布会，展示了一款特殊造型的 PlayStation 概念手柄。

从图中可以看到，该手柄延续了 PlayStation 手柄的造型设计，中间部分为透明圆盘设计，手柄上方则有一个便携式的显示屏。

索尼在发布会上宣布将定义其“创意娱乐愿景”，并展示了一段概念宣传视频，其中就出现了这款手柄，还有一系列概念 VR 眼镜、手持设备等，IT之家附内容如下：

索尼在视频介绍中展望：“十年后，我们将生活在一个更加多元的世界，物理和虚拟现实无边界重叠。我们在‘创意娱乐愿景’的概念下进行了原型设计，通过索尼的创造力和技术的镜头进行设想，将未来展示为今天生活的延伸。”

索尼表示，其创意娱乐愿景分为三个阶段：

1、利用技术超越物理、虚拟和时间维度，释放世界各地创作者的创造力。

2、跨越界限连接不同的人和价值观，以培育充满活力的社区。

3、与创作者一起，创造超出想象的丰富叙事的激动人心的体验。

在发布会上，《神秘海域 4》和《最后生还者》创意总监 Neil Druckmann 表示，顽皮狗工作室的下一款游戏可能会“重新定义主流游戏观”。

在另一次采访中，PlayStation Productions 的负责人预测，未来十年，随着游戏技术的进步，焦点将“从图形或视觉转向沉浸式叙事”。

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