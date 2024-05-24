华为儿童手表 5 Pro 今日开售：号称“关机 5 天还能定位”，1198 元

IT之家 5 月 24 日消息，华为儿童手表 5 Pro 将于今日 10:08 开售，提供冰晶粉、冰晶蓝两款配色，官方售价 1198 元，京东到手价 1148 元。

IT之家从官方获悉，这款手表首发搭载离线定位 2.0 功能，号称“关机 5 天还能定位”。该产品采用双芯设计，即使低电关机，独立“守护芯”也能继续报告位置信息。

华为自研楼层定位算法，配合气压传感器与 AI 定位 2.0，可显示孩子所在楼层信息，号称“常用地点越用越准”，还可实现全国 8000 + 大型商场、机场、医院等复杂地形的室内定位。内置 9 轴传感器可感知孩子动态，行为实时记录。

该产品还支持防沉迷守护，家长可设置手表每天亮屏使用总时长，到期后则会自动限制孩子使用防范过度沉迷。此外，该产品支持不良内容过滤、屏幕时间管理、音频时间管理、防沉迷模式、上课禁用、睡眠模式、应用使用时长、应用禁用、续航管理等。

其他功能方面，该产品支持通过微信儿童手表版、QQ 儿童版跨品牌加好友；支持儿童手表支付宝，可主动扫码或出示付款码；20 米游泳级防水，搭配游泳运动模式可记录泳姿、速度、平均划水频率等专业数据。

此外，该产品内置 800 mAh 大电池，磁吸式快充设计。前置 200 万像素摄像头，侧置 500 万像素摄像头，支持视频通话、AI 识物、扫描翻译。

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