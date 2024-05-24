华为发布 2024 年奥林帕斯难题悬红，单项奖金最高 100 万元

IT之家 5 月 24 日消息，在昨日的 2024 全球数据存储教授论坛上，华为举行 2023 年奥林帕斯颁奖典礼并发布 2024 年奥林帕斯新难题悬红。同时论坛上成立第一届奥林帕斯顾问委员会，由 12 位全球数据存储相关领域具有广泛影响力的知名科学家组成。

自 2019 年起，华为每年发布奥林帕斯难题百万悬红，旨在牵引全球数据存储领域基础理论研究方向，突破关键技术难题，加速科研成果产业化，实现产学研合作共赢。“奥林帕斯悬红”已发布四期，共吸引来自全球 49 所高校的 240 多名学者参与。

奥林帕斯难题百万悬红设置 2 个奥林帕斯奖，每个难题方向 1 个，如果某个难题方向大奖空缺，增设 1-2 个奥林帕斯先锋奖。奥林帕斯奖奖金 100 万人民币 / 个，奥林帕斯先锋奖奖金 50 万人民币 / 个。

论坛揭晓了 2023 年奥林帕斯多个奖项：

苏黎世联邦理工学院 Torsten Hoefler 教授团队以及上海交通大学过敏意教授团队荣获 2023 年奥林帕斯奖。

来自新加坡国立大学尤洋教授团队、韩国科学技术院 John Kim 教授团队、北京大学杨仝老师团队、中科院自动化所王颖老师团队获得 2023 年奥林帕斯先锋奖。

IT之家附 2023 年奥林帕斯两大难题：

难题一：每比特极致性价比的存储技术 面对各种新型非易失性介质的涌现，以及新型高速网络协议的发展，研究存储体系结构创新，介质应用创新及存储介质突破，构建每比特极致性价比的存储系统。 难题二：面向新兴业务的数据使能与韧性技术 面对数据中心多样化设备和新型应用负载高速数据处理诉求和数据韧性新趋势，研究面向 AI 等新场景的数据使能与治理技术，数据韧性和高可靠技术，构建面向新兴业务的数据使能与韧性技术。

为推动基础技术领域的持续突破，华为面向全球正式公布了 2024 年奥林帕斯两大难题：

一是每比特极致性价比的存储技术

二是面向 AI 时代的新型数据底座

华为希望今年与学术界在以面向大规模数据处理的存储体系结构创新、面向海量数据的分级存储介质应用创新、面向大模型的存储集群技术、面向企业 / 边缘的高性价比训推技术及新形态存储、面向 AI 场景下的新型数据管理和高效处理技术等方向共同攻坚，构筑高质量的数据存储系统。

本次论坛上，华为数据存储产品线成立了第一届奥林帕斯顾问委员会，由全球数据存储相关领域具有广泛影响力的知名科学家组成。奥林帕斯顾问委员会旨在为难题方向提供指导意见，推动奥林帕斯奖全球影响力提升，促进数据存储相关领域的学术生态繁荣，吸引更多全球科研团队投入数据存储领域研究。

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