华为畅享 70S 手机 5 月 28 日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”

IT之家 5 月 24 日消息，华为终端今日宣布，畅享 70S 手机将于 5 月 28 日开启预售，主打“超能续航护眼大屏”。

预热海报显示，华为畅享 70S 手机提供冰晶蓝、雪域白、曜金黑三款配色，6000mAh 华为巨鲸超能续航电池，配备 AOD 高刷护眼屏、畅享 X 键一键直达。此外，从镜头模组可以看到，该机还配备了 50Mp 主摄。

截至IT之家发文，华为畅享 70S 手机的更多配置暂未公布。

作为参考，去年 12 月推出的华为畅享 70 手机正面配备 6.75 英寸 LCD 显示屏，屏幕色彩为 1670 万色，分辨率为 1600 × 720。该机内置 6000 mAh（典型值）大电池，最大支持 22.5 W 华为有线快充。

华为畅享 70 的机身左侧有一个「畅享 X 键」，按下即可显示常用 App 九宫格。双击或长按畅享 X 键，可直接打开应用，如乘车码支付码、手电筒、呼叫指定联系人等。

华为畅享 70 后置双摄为 5000 万像素摄像头 + 200 万像素微距摄像头，前置 800 万像素摄像头（f / 2.0 光圈）。

值得一提的是，华为官方未公布华为畅享 70 的处理器信息。

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