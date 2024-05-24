2024 款别克昂科威 Plus 车型官图公布：前脸焕新、弧面双联屏座舱

IT之家 5 月 24 日消息，别克今天公布了 2024 款昂科威 Plus 艾维亚车型的更多官图，作为中期改款车型相比于现款在售版本，新车侧面变化不大，前脸和座舱变化不小。作为参考，2023 款昂科威 Plus 指导价区间为 22.59 万 - 29.59 万元。

具体来看，新车和现款燃油车型的改款形式一样，换用了被广大网友戏称为“指甲刀”的新版别克 LOGO，整个前脸采用类似“X”形的布局，配备细长的分体式日间行车灯和大尺寸梯形格栅，车侧、车尾的变化不大，尾灯则换成了贯穿式设计。

内饰方面，新车采用了当前别克最新的家族式设计，最明显的特征就是配备了一块 30 英寸弧面双联屏。车机具体配置方面，这里可以参考去年上半年完成换代的君越，该车搭载了新一代 VCS 智能座舱，标配 EYEMAX 30 英寸弧面 6K 屏和高通骁龙 8155 芯片，支持整车 FOTA 升级的 VIP 智能电子架构、5G 通信技术。

▲ 此图为官方先前“谍照”，图片分辨率较糊

规格方面，IT之家结合申报信息获悉，2024 款别克昂科威 Plus 艾维亚车型长宽高分别为 4822x1883x1695（1705）mm，轴距为 2833mm，该车预计继续提供 1.5T、2.0T 两种动力。其中 1.5T 发动机最大功率 155kW，匹配 9 速手自一体变速箱。

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