荣耀 Magic6 系列手机支持中国香港 / 澳门地区双向卫星通信

IT之家 5 月 24 日消息，荣耀手机今日宣布，荣耀 Magic6 系列手机支持中国香港地区、中国澳门地区双向卫星通信。

根据此前官方介绍，荣耀 Magic6 全系搭载自研射频增强芯片 HONOR C1+，发射收益最大提升 41%，接收收益最大提升 51%。其中，Pro 版机型支持直连卫星服务，连接天通卫星，支持实时语音及双向短信；采用自研黄金卫星天线，结合自研射频增强芯片 HONOR C1+，更低功耗、更快连接。

荣耀 Magic6 Pro 基于经纬度信息，可精确匹配地磁方向，更快定位卫星，提供自驾专项、海钓专项、徒步专项。此外，这款手机电量低于 5% 也能卫星通信，可支持实时语音 8 分钟或双向短信 16 条。

IT之家注意到，中国电信此前宣布在港推出手机直连卫星业务，天通卫星“落地”香港特区。小米手机官微当晚发文宣布，小米 14 Ultra 手机已支持在中国香港使用双向卫星通信，用户需使用中国电信 / 中国电信（香港）SIM 卡，且开通手机直连卫星业务。

此外，OPPO 也已经官宣，Find X7 Ultra 卫星通信版手机支持中国香港地区双向卫星通信功能。

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