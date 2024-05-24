三阳第二代 DRGBT 踏板摩托发布：“野兽”外观设计，售 114500 新台币

IT之家 5 月 24 日消息，三阳机车近日发布了三阳第二代 DRGBT 踏板摩托车，主要在外观设计、配置和动力做出了升级，该车在台湾地区售价为 114500 新台币（IT之家备注：当前约 25763 元人民币），提供疾光紫 / 迷雾白 / 苍幻绿等多种配色可选，作为参考，现款三阳第一代 DRGBT 国行版官方指导价为 2.08 万-2.18 万元。

据介绍，三阳第二代 DRGBT 整体设计以“灵兽”为象征，号称融合了“野兽”外观和西方车体设计，在前灯组布局方面有一定调整，透镜大灯隐藏在前脸的分层装饰件当中，此外还在车头加入了小尺寸扰流板等空气动力学套件，号称能够“唤醒消费者对于移动载具的追求”。

配置方面，三阳第二代 DRGBT 搭载彩色液晶仪表，配备博世 BOSCH 10.3 ABS 和 TCS 系统，内置 USB-A QC 3.0 充电口、双闪警示灯、侧撑熄火等。

规格方面，三阳第二代 DRGBT 的长宽高分别为 2000x735x1120 毫米，轴距为 1380 毫米，整备质量 137 公斤，座高 790 毫米，搭载 158 毫升排量单缸水冷发动机，最大功率升级至 16 马力（低速马力提升 6%、高速马力提升 10%），同时油耗也有所降低。

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