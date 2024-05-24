国家能源局：我国累计发电装机容量突破 30 亿千瓦大关，同比增长 14.1%

IT之家 5 月 24 日消息，国家能源局现发布了最新的 1-4 月份全国电力工业统计数据。

数据显示，截至 4 月底，全国累计发电装机容量约 30.1 亿千瓦，同比增长 14.1%，实现了电力装机规模的又一次里程碑式跨越。

截至 4 月底，我国太阳能发电装机容量约 6.7 亿千瓦，同比增长 52.4%；风电装机容量约 4.6 亿千瓦，同比增长 20.6%。

数据显示，今年 1-4 月，全国新增发电装机容量 8882 万千瓦，比上年同期多投产 890 万千瓦。其中，风电新增装机容量 1684 万千瓦，比上年同期多投产 264 万千瓦；太阳能发电新增装机容量 6011 万千瓦，比上年同期多投产 1179 万千瓦。

从发电利用情况看，今年 1-4 月份，全国发电设备累计平均利用 1097 小时，比上年同期减少 49 小时，其中风电 789 小时；太阳能发电 373 小时；核电 2471 小时；水电 785 小时；火电 1448 小时。

从投资情况看，1-4 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 1912 亿元，同比增长 5.2%。电网工程完成投资 1229 亿元，同比增长 24.9%。IT之家附全国电力工业统计数据一览表：

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