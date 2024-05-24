荣耀 200 系列核心卖点公布，首次引入等深四曲屏

IT之家 5 月 24 日消息，5 月 27 日，荣耀 200 系列手机将正式发布，目前新机的外观及相关配置已经陆续曝光。就在今天上午，荣耀 200 系列再次放出预热海报，新机将搭载全新绿洲护眼屏、等深四曲屏、青海湖电池三项核心配置。

根据海报信息，这次荣耀 200 Pro 将采用悬浮流线四曲屏设计，而荣耀 200 标准版将采用全等深悬浮四曲屏设计，两款产品均为四曲屏设计，官方表示其将具备“直屏观感，曲屏手感”的用机体验。

四曲屏可以说是当下曲屏直屏之争的最优解，四曲屏在保证了直屏观感的前提下，又带来了曲屏的手感，也成为当下旗舰机的主流选择。值得一提的是，早在 2021 年发布的荣耀 60 Pro 上，就搭载了流光四曲屏设计，荣耀也算是行业最早一批引用该设计的品牌了。

此外，在屏幕上，这次荣耀 200 系列也将搭载绿洲护眼屏技术，这项技术最早由荣耀 100 系列首次搭载，带来了 3840Hz 超高频 PWM 调光。荣耀 200 系列搭载荣耀绿洲护眼屏自然也是板上钉钉的事情，不过这次荣耀 200 能在护眼层面又带来哪些技术惊喜，就非常值得期待了。

此前，荣耀 200 系列手机真机外观已经公布，外观设计延续了经典的“新艺术之镜”设计，灵感来自西班牙建筑师安东尼奥・高迪的代表作“米拉之家”。

在影像方面，荣耀 200 系列还官宣了与巴黎雅顾摄影工作室的合作，主打“写真人像”。根据此前发布的代言人杨洋写真人像照片显示，水印标识用上了全新的“雅顾”图案。

此外，荣耀高管也亲证了荣耀 200 系列将搭载 5000 万主摄写真相机、荣耀绿洲护眼屏全系标配 5200mAh 青海湖电池，将在护眼及续航方面继续打造档位之王。

另外还有消息称荣耀 200 系列或将采用一块具备 1.5K 分辨率的四曲屏，有望搭载最新的高通骁龙 8 系旗舰处理器，Pro 版将支持 100W 有线超级快充和 66W 无线超级快充。

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