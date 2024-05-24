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又一批 19 个新职业公示，含网络主播、生成式人工智能系统应用员等

2024/5/24 16:44:50 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 24 日消息，人力资源社会保障部刚刚发布公示，拟增加 19 个新职业，具体包括：

  • 网络主播

  • 生成式人工智能系统应用员

  • 用户增长运营师

  • 智能网联汽车测试员

  • 智能网联汽车装调运维员

  • 云网智能运维员

  • 文创产品策划运营师

  • 智能制造系统运维员

  • 工业互联网运维员

  • 生物工程技术人员

  • 口腔卫生技师

  • 网络安全等级保护测评师

  • 有色金属现货交易员

  • 布展搭建师

  • 储能电站运维管理员

  • 电能质量管理员

  • 版权经纪人

  • 滑雪巡救员

  • 氢基直接还原炼铁工

IT之家注意到，人力资源社会保障部同时还宣布将增加移动操作系统应用设计员等 29 个新工种。

官方表示，经有关机构和单位申报建议、专家评审论证，书面征求中央和国家机关有关部门意见等程序，初步确定的 19 个新职业、29 个新工种，将向社会公示至 2024 年 6 月 7 日。

人力资源社会保障部职业能力建设司相关负责人介绍称，新职业的确定，能进一步增强从业者的职业归属感，相关从业者还可以享受国家有关政策待遇，同时促进就业岗位开发等。

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