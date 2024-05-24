首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

1599 元起，蓝宝石 RX 6600 极地版、RX 6750 GRE 10G 星空版显卡上市

2024/5/24 17:34:31 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 5 月 24 日消息，蓝宝科技上新了两款显卡产品，定价 1599 元起，IT之家附介绍如下：

  • 蓝宝石 RX 6600 极地版显卡定价 1599 元

  • 蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版显卡定价 2149 元

蓝宝石 RX 6600 极地版

这是一款白色入门级显卡，7nm 制造工艺，配备 1792 个流处理器，游戏频率 2044MHz，加速频率 2491MHz，8GB 显存，14Gbps 显存速率，显存位宽为 128bit；自带双风扇，最高分辨率支持 8K，最多支持 4 个多屏显示。

RX6600 8G D6 极地版显卡具备温控风扇支持智能启停技术，配备全新刀刃式轴流风扇，此外配备加长镀镍热管和加厚散热鳍片，以及金属背板气流贯穿设计。 

京东蓝宝石 RX 6600 8G 极地版 1599 元直达链接

蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版

图片

蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版显卡采用 RDNA2 架构，尺寸为 242×120×41 mm，有 2304 个流处理器，游戏频率 2345MHz，加速频率可达 2495MHz，显存容量 10GB，显存速率可达 16Gbps，160bit 显存位宽。

图片

该显卡配备 2 个双滚珠轴承结构风扇，全尺寸金属背板、加厚鳍片、10 层 PCB 制造搭配 3 根镀镍热管散热模组。

京东蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版 2149 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：蓝宝石AMD显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用