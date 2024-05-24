1599 元起，蓝宝石 RX 6600 极地版、RX 6750 GRE 10G 星空版显卡上市

IT之家 5 月 24 日消息，蓝宝科技上新了两款显卡产品，定价 1599 元起，IT之家附介绍如下：

蓝宝石 RX 6600 极地版显卡定价 1599 元

蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版显卡定价 2149 元

蓝宝石 RX 6600 极地版

这是一款白色入门级显卡，7nm 制造工艺，配备 1792 个流处理器，游戏频率 2044MHz，加速频率 2491MHz，8GB 显存，14Gbps 显存速率，显存位宽为 128bit；自带双风扇，最高分辨率支持 8K，最多支持 4 个多屏显示。

RX6600 8G D6 极地版显卡具备温控风扇支持智能启停技术，配备全新刀刃式轴流风扇，此外配备加长镀镍热管和加厚散热鳍片，以及金属背板气流贯穿设计。

蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版

蓝宝石 RX 6750 GRE 10G 星空版显卡采用 RDNA2 架构，尺寸为 242×120×41 mm，有 2304 个流处理器，游戏频率 2345MHz，加速频率可达 2495MHz，显存容量 10GB，显存速率可达 16Gbps，160bit 显存位宽。

该显卡配备 2 个双滚珠轴承结构风扇，全尺寸金属背板、加厚鳍片、10 层 PCB 制造搭配 3 根镀镍热管散热模组。

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