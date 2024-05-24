2199 元，经典复刻迷你三防手机 8849 TANK MINI 1 上市

IT之家 5 月 24 日消息，深圳市东方蓝通讯科技旗下的手机品牌 Unihertz 今年 1 月推出了一款三防新机，名为 Unihertz Tank Mini 1，首发价 200 美元（IT之家备注：当前约 1450 元人民币）起。

时隔 4 个月，这款手机在国内电商平台上架，8849 TANK MINI 1 定价 2199 元，12GB+256GB 存储，已在京东开售。

这款手机配备 4.3 英寸小屏和坚固的机身，内置 800 流明手电筒和 40 米激光测距仪；厚度为 23 毫米，重 240 克，配备了 5800 mAh 电池，以及 33W 充电，支持 IP68 防尘防水。

该机配有 4.3 英寸 IPS LCD 显示屏，分辨率为 1200 x 540 像素，支持最高 500 尼特的亮度。其他规格包括联发科 Helio G99 处理器、12GB LPDDR4x 内存、256GB UFS 2.1 存储以及对 4G LTE 的支持。

Unihertz Tank Mini 1 拥有 100MP 后置摄像头和 32MP 前置摄像头，支持最大扩展 1TB 的 microSD 卡，配有 USB-C 接口，预装 Android 13 系统。

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