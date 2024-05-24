2023 年全国数据生产总量 32.85 泽字节，相当于 1000 多万个中国国家图书馆数字资源总量

IT之家 5 月 24 日消息，据央视新闻、中国证券报报道，《全国数据资源调查报告（2023 年）》今天在第七届数字中国建设峰会上正式发布，这是我国首次对数据资源进行“全面体检”。

数据显示，全国 2023 年数据生产总量达到 32.85 泽字节（ZB），相当于 1000 多万个中国国家图书馆的数字资源总量。

IT之家注：“泽字节”又称“十垓字节”，英文为 Zettabyte，缩写 ZB。根据国际单位制定义，1 泽字节相当于 10 的 21 次方字节、10 的 12 次方（1 万亿）GB、10 的 9 次方（10 亿）TB。

据介绍，我国数据 2023 年产量相比 2022 年增长 22.44%，和智能网联汽车相关的出行数据同比增幅达 49%，和工业机器人等智能生产设备相关的制造数据，同比增幅为 20%。

报告指出，今年预计我国数据生产量增长将超过 25%。另外，2023 年全国数据存储总量为 1.73 泽字节，在存储的数据中，一年未使用的数据占比约 4 成，数据加工能力不足导致大量数据价值被低估、难以挖掘复用。

图源 Pixabay

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