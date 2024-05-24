首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

京东方 BOE 亮相 2024 数字中国建设峰会，展示 110 英寸 8K 裸眼 3D 电视等产品

2024/5/24 19:48:38 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 24 日消息，在今天的第七届数字中国建设峰会上，BOE（京东方）在自家展区中展示了多款面板解决方案。

IT之家注意到，该展区中最引人注目的是一款 110 英寸 8K 分辨率裸眼 3D 电视，据现场工作人员介绍，这款“裸眼 3D 显示终端”覆盖 120 度视角，提供 7680 x 4320 有效分辨率及 60Hz 刷新率，号称“高精度对位全贴合、3D 串扰低”，主要运用于商业物品展示场景。

场馆中还有一款“精灵”裸眼 3D“快速拆装折角屏”较为显眼，据工作人员介绍，该面板可提供 7680Hz 刷新率，主要适合展馆布景 / 移动影棚等场景，主打“高效拆装”，号称可以在两个小时内快速完成项目搭建及拆除工作。

此外，京东方还在展区中展示了几款消费者级产品，涉及一款用于可折叠笔记本的柔性 27 英寸 2K 面板、一款已经在联想 ThinkVision 显示器运用的 27 英寸 4K“裸眼显示”面板、一款 7.9 英寸 2K“裸眼 3D 电子相框”等产品。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：京东方面板BOE2024 数字中国建设峰会

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用