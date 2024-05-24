京东方 BOE 亮相 2024 数字中国建设峰会，展示 110 英寸 8K 裸眼 3D 电视等产品

IT之家 5 月 24 日消息，在今天的第七届数字中国建设峰会上，BOE（京东方）在自家展区中展示了多款面板解决方案。

IT之家注意到，该展区中最引人注目的是一款 110 英寸 8K 分辨率裸眼 3D 电视，据现场工作人员介绍，这款“裸眼 3D 显示终端”覆盖 120 度视角，提供 7680 x 4320 有效分辨率及 60Hz 刷新率，号称“高精度对位全贴合、3D 串扰低”，主要运用于商业物品展示场景。

场馆中还有一款“精灵”裸眼 3D“快速拆装折角屏”较为显眼，据工作人员介绍，该面板可提供 7680Hz 刷新率，主要适合展馆布景 / 移动影棚等场景，主打“高效拆装”，号称可以在两个小时内快速完成项目搭建及拆除工作。

此外，京东方还在展区中展示了几款消费者级产品，涉及一款用于可折叠笔记本的柔性 27 英寸 2K 面板、一款已经在联想 ThinkVision 显示器运用的 27 英寸 4K“裸眼显示”面板、一款 7.9 英寸 2K“裸眼 3D 电子相框”等产品。

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