上汽发布星云 2.0 纯电平台：综合续航将“破千”，每度电行驶里程 12km

IT之家 5 月 24 日消息，在今晚的上汽集团新能源技术发布会期间，上汽发布了纯电专属系列化平台 —— 星云 2.0，可覆盖豪华车、中级车、入门级市场，综合续航最高可达 1000km。

该平台还将带来更低的整车电耗，官方称每度电行驶里程可达 12km，相比现有水平提升超 30%。此外，该平台还将支持线控底盘，可实现整车制动响应时间提升 40%、整车行驶稳定边界提升 20%，支持四轮独立控制、方向盘收纳等功能。

据介绍，该平台还达到了欧洲五星碰撞安全标准，满足 UNECE R155&ECER156 以及 GDPR 等全球网络数据安全法规的要求，通过四轮独立控制实现整车操控提升、整车续航提升 3% 以上、整车减重 3% 以上，低速转向角度将小于 180°。

上汽还发布了“星河”电氢一体化整车架构，首创增程型氢燃料电池乘用车架构方案，号称真正实现“零碳零排放”。（IT之家注：将氢燃料电池作为增程器，串联动力电池与驱动电机作为整车的驱动单元）

此外，搭载光年固态电池的智己 L6 将于今年 10 月正式交付，其能量密度超过 300Wh/kg，续航里程超过 1000 公里。

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