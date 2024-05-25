Steam 游戏账号“继承权”问题登海外热门，V社回应“有遗嘱也无法转让访问权限”

IT之家 5 月 25 日消息，近日 Steam 平台玩家过世后账号“继承权”问题登上海外 ResetEra、Reddit 等平台热门话题，对于这款即将年满 21 年的平台而言，许多玩家如今正在考虑自己逝世后能否让亲人 / 朋友 / 子女接管自己的账号。

对此，V社近日作出回复，声称 Steam 账号没有继承权，相关账号和其中的游戏（游玩权限）不可转让，即使玩家明确在遗嘱中写有“我将自己的 Steam 账号赠送给指定人”，Steam 也无法为该用户提供合法的访问权限，也不能将逝世的玩家游戏库内容与另一个指定账号合并。

IT之家经查询 Steam“最终用户协议”获悉，根据用户协议第一节 C 条款“用户账户”，其中写有：

您的账号，包括与之相关的任何信息（例如：联系信息、账单信息、账号历史记录和订阅等），是严格针对个人的。因此，您不得出售或向他人收取使用您账号的权利，或以其他方式转让您的账号，也不得出售、收取他人使用权或转让任何订阅，除非本协议明确允许（包括任何订阅条款或使用规则）或经 Valve‘特别允许’。

小伙伴们可能会注意到条款中写有“Valve 特别允许”这一字样，但目前没有已知的账号“继承”先例，在 2015 年 Steam 官方论坛就有用户建议V社开放账号“继承权”，但V社并没有回应请求。

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