岚图 FREE 318 车型更多官图发布，5 月 30 日开启预售

IT之家 5 月 25 日消息，岚图 FREE 318 车型将于 5 月 30 日开启预售，今日官方公布了新车更多外观海报。

岚图 FREE 318 车型在 FREE 系列家族式外观设计的基础上，进行了升级改造，搭载专属的“钛晶灰”车漆。刀锋机甲设计理念让这款新车的前脸更具张力，车身侧面则采用黑色五幅轮毂搭配红色运动卡钳，撞色的设计让人眼前一新。

该车车内采用了黑绿搭配的内饰设计，整体设计以黑色为主，再加上绿色缝线和碳纤维纹饰板的进行装饰，符合新车对于“运动”的定位。此外，岚图 FREE 318 车型的 Apollo 字标则预示新车将搭载百度旗下智驾方案，支持高速领航、城区辅助和精准智能泊车等功能。

根据此前官方预热信息，新车将提供多款轮圈可选，红 / 橙 / 黄色卡钳的加入进一步丰富了外观配色组合方案。另有黑色 C 柱字标，可变天幕（岚图 FREE 标配为天窗），及后视镜摄像头可选。

申报信息显示，这款新车长宽高分别为 4905 mm、1950mm、1660/1645mm，轴距为 2960mm，最高车速 180km/h。该车型所提供的单电机双驱版本，发动机最大净功率 110kW；驱动电机峰值功率 200kW。

IT之家整理更多官图如下：

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