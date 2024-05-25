“游戏《轩辕剑》之父”蔡明宏从大宇资讯离职

IT之家 5 月 25 日消息，据大宇资讯官方消息，大宇资讯公司总经理、游戏《轩辕剑》之父蔡明宏将在本月末离职，5 月 31 日起，其职务将由星宇互娱总经理陈瑶恬接任。

据介绍，蔡明宏在 1986 年创建 DOMO 小组，并在 1990 年推出了首款《轩辕剑》作品，此后便被玩家们亲昵地称为“《轩辕剑》之父”。

参考IT之家 5 月 14 日报道，大宇资讯当时透露其有意出售《仙剑奇侠传》以及《轩辕剑》中国大陆以外的版权，这是因为相关 IP 已经“老旧”，大宇资讯现有研发团队“普遍专注于数十年前单机时代的辉煌历史”，但游戏行业早已“时代变了”，“现代年轻人已经不再狂热于系列作品”。

新任总经理陈瑶恬透露，在大宇董事长涂俊光入主大宇资讯后的十年里，公司已经从当年奄奄一息的状况转变为一个全方位多元化发展的集团，在过去六年中，虽然公司研发业务亏损超过 5 亿新台币（IT之家备注：当前约 1.13 亿元人民币），但“大宇资讯仍能每年持续盈利直至去年”。

陈瑶恬表示，如今大宇资讯游戏业务的营收占比越来越低，2023 年游戏收入占比低于 15%，2024 年第一季度仅占不足 9%，未来公司的战略方向是手游和网游，将离开竞争激烈且市场份额逐渐萎缩的单机游戏业务。

相关阅读：

《大宇董事长谈出售〈仙剑〉〈轩辕剑〉：有利于 IP 活化》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。