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首页 > 智车之家>汽车新闻

致敬首款 Super Sport 车型，布加迪推出 Chiron 55 1 Of 1 纪念版

2024/5/25 16:16:18 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 25 日消息，布加迪近日发布了旗下超跑 Chiron 的又一特别版车型 ——Chiron 55 1 Of 1 限量版，该车旨在向布加迪的首款 Super Sport（超级跑车）Type 55 Super Sport 致敬。

Bugatti One Off Chiron Super Sport 55 Release Info

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Bugatti One Off Chiron Super Sport 55 Release Info

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Type 55 Super Sport 诞生于 20 世纪 30 年代，该车当时搭载了 2.3T 直列 8 缸发动机，最高时速 180km/h。值得一提的是，该车由布加迪创始人 Ettore Bugatti 之子 Jean Bugatti 打造。

Bugatti One Off Chiron Super Sport 55 Release Info

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随着继任车型发布日期（6 月 20 日）逐渐接近，Chiron 正在逐渐走向产品生涯末期，当然这并不影响广大IT之家小伙伴将它设定为手机或电脑的壁纸。

该车的整车涂装“复刻”了 Type 55 SS 的方案，采用黑黄双拼配色，大尺寸扰流板下方还有专属的 55 1 Of 1 字样。车内配色以黑色为主并辅以黄色点缀，门槛上还印有 Jean Bugatti 的签名。

Bugatti One Off Chiron Super Sport 55 Release Info

Bugatti One Off Chiron Super Sport 55 Release Info

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新车依旧搭载 8.0T 四涡轮 W16 发动机，最大功率 1600 马力，零百加速时间为 2.45 秒，最高时速被电子限速为 440km，传动系统匹配 7 挡双离合变速箱和四驱系统。

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关键词：布加迪Chiron

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