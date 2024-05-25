Unistellar 推出 Envision 智能 AR 双筒望远镜：日间侦察、夜间观星探索，众筹价 599 美元

IT之家 5 月 25 日消息，智能望远镜厂商 Unistellar 推出其最新的 AR 双筒望远镜产品 Envision，定价 999 美元（IT之家备注：当前约 7243 元人民币），众筹价 599 美元（当前约 4343 元人民币）。

该望远镜集日间侦察与夜间观星探索工具功能于一身，可在野外徒步旅行时读取复杂地形，识别路径、地标、水源等信息；观星时帮助用户直接找到“隐藏的宝石”。

夜晚观看夜空时候，该望远镜可引导用户指向夜空中感兴趣的目标，如行星、星域、星云、彗星和特定恒星；随意指向夜空，它可以显示所看到的信息，或引导指向最近的目标。

据介绍，Unistellar Envision 搭载“增强现实精准指向系统”，利用高对比度图像和可调节的高亮度视觉效果，直接在用户的视线范围内叠加实时信息。

Unistellar Envision 双筒望远镜共提供三种模式：

智能侦察模式： 通过双筒望远镜观察时，可以获得所观察事物的背景信息。感觉就像在现实中叠加了一张地图。对环境的感知更加清晰。 引导导航模式： 在 App 上让双筒望远镜引导您找到一个或多个兴趣点：选择一个兴趣点，或者让应用程序根据您观察的时间和地点提出建议。 目标锁定模式： 锁定您所指向的目标，并将望远镜传递给您的朋友：他们会被精确地引导到相同的目标。

Unistellar 尚未透露 Envision 望远镜的具体放大倍率与使用的屏幕技术等详细参数，该产品即将于 Kickstarter 开启众筹，早鸟价 599 美元（当前约 4343 元人民币）。

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