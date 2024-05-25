4K@160Hz + NanoIPS：科睿 X71UN 显示器 1989 元京东 618 限时购

科睿 X71UN 电竞显示器 发售于今年 4 月份，搭载 27 英寸 NanoIPS 面板，4K 分辨率 + 160Hz 刷新率，通过了 DisplayHDR 600 认证，首发价 2499 元。
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据介绍，科睿 X71UN 搭载 27 英寸 LGD 原厂背光模组 NanoIPS 面板，3840*2160 分辨率，160Hz 原生刷新率，1ms GTG 快速响应，支持 Freesync 并兼容 G-sync 垂直同步技术，保障游戏画面的清晰完整。
拥有 10bit（8bit+FRC）色深，覆盖 100% sRGB 广色域、98% DCI-P3 色域，通过了 DisplayHDR 600 认证。
接口方面，提供 2*HDMI 2.1、1*DP 1.4。
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