中欧班列累计开行突破 9 万列，发送货物超 870 万标箱

IT之家 5 月 26 日消息，X8157 次中欧班列（西安 — 马拉舍维奇）于昨日（5 月 25 日）8 时 40 分从西安国际港站开出，至此中欧班列累计开行突破 9 万列，发送货物超 870 万标箱、货值超 3800 亿美元。

▲ 图源中国铁路官方公众号

“中欧班列”是由中国铁路总公司组织，按照固定车次、线路、班期和全程运行时刻开行，运行于中国与欧洲以及“一带一路”共建国家间的集装箱等铁路国际联运列车，具有便利快捷、安全稳定、绿色经济等优势，开行数量保持增长态势。

IT之家查询获悉，2016 年至 2023 年，中欧班列年开行数量由 1702 列增加到超 1.7 万列，增长近 10 倍，年均增长 39.5%。开行万列所需时间由开行之初的 90 个月缩短为现在的 7 个月。

自 2020 年 5 月起，中欧班列已连续 48 个月单月开行数量保持在千列以上。中欧班列年运输货值由 2016 年 80 亿美元增长到 2023 年的 567 亿美元。

货物品类由开行初期的笔记本电脑、打印机等 IT 产品，逐步扩大到服装鞋帽、汽车及配件、日用百货、食品、木材、家具、化工品、机械设备等 53 大类 5 万余种。

2023 年以来，中国新能源汽车、锂离子电池产品和光伏产品正在成为中欧班列运量新的增长点，目前中欧班列综合重箱率稳定在 100%。

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