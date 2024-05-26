“低价充话费”为何变成了“洗钱”？司法部发布警示

IT之家 5 月 26 日消息，近日，司法部官方公众号发文，对“低价充话费”变“洗钱”的套路进行了解密。

▲ 图源司法部公众号，下同

据悉，网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180 元可以充值 200 元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士直接购买并提交了手机账号信息。三天后，该商家联系李女士，称话费充值到账，请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户，确实已经到账，但点击收货时却弹出了安全提示。

此时，该二手平台商家因被其他人多次举报，被平台进行了封禁处置，平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。而李女士因钱款到账，并未再次登录平台，也没有注意到平台多次弹窗提醒。

直至两天后系统自动收货，再过了一个星期，接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。

另一位网友张先生也遇到类似情况，他于今年 3 月 29 日登录第三方电商平台，看见有很多低折扣充值话费的卖家，折扣在 85% 左右。张先生表示：“4 月 15 日，我连续接到本地的通讯运营商打来的两个电话。客服说我的手机号码涉嫌诈骗，受骗方已报警，按照相关规定将对手机停机。”

司法部揭秘相关套路，大家谨防上当：

步骤一：广告吸引受害人

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务。

由于近期运营商优惠话费力度较小，80% 的折扣力度，甚至仅仅节省 5 元的极低折扣，既不会引起受害人警惕，也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

步骤二：通过诈骗充值脏钱

在受害人 A 购买充值商品后，诈骗分子通常会承诺“一周内到账”，这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。

境外诈骗分子收到干净资金后，通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段，对其他对象实施诈骗，使诈骗受害人 B 通过扫码支付、话费直充等方式，向受害人 A 的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费充值的过程，完成了诈骗赃款的“洗白”。

步骤三：手机账号因涉案被封禁

诈骗受害人 B 发现自己被骗，故而选择报案处置，并提交了转账的手机号码。

在如今高强度反诈防控体系下，警方立案追踪后，对受害人 A 的涉案手机号进行封禁处置。

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