微软“连接至 Windows”应用更新，支持跨设备文件共享

IT之家 5 月 26 日消息，微软“连接至 Windows”应用迎来 1.24032.518.0 版本更新，此次更新后，新增支持手机通过系统的“分享”功能将文件上传至电脑。

需要注意的是，PC 端应用“手机连接”需同步更新至 1.24042.107.0 版本。

双端应用同步更新后，用户即可在 PC 端设置页的功能项中自定义传输文件保存路径。

该功能使用方法如下：

点击需要分享的文件 / 图片 / 应用，选择分享方式“发送到电脑”。

进入文件分享页面后，选择自己所连接的设备进行传输即可。

据官方介绍，“手机连接”是一款由微软官方于 2015 年推出的用于连接 Android/ iOS/ Windows Phone 设备和 Windows 设备的应用程序。用户可以通过此应用程序直接在 Windows PC 上查看手机屏幕画面、相册、发送短信和拨打电话等操作，该应用还支持跨设备复制粘贴等功能。

IT之家查询微软官网了解到，手机端“连接至 Windows”应用预安装在运行 Android 9.0 或更高版本的部分 三星、荣耀、Surface Duo 和 OPPO 设备上，且需要满足以下条件才能正常工作：

运行 Windows 10（2019 年 5 月更新或更高版本）或 Windows 11 的电脑。

电脑的区域设置必须为“中国”。在 Windows 11 上，转到设置 > 时间和语言 > 语言和区域，然后从国家或地区下拉菜单中选择中国。

安装在电脑上的“手机连接”必须是版本 1.21121.231 或更高版本。

运行 Magic UI 6.0.0.112 或更高版本的受支持荣耀机型。

运行应用版本 1.22042.190.0 或更高版本的受支持三星设备。

运行 ColorOS 14 或更高版本和“连接至 Windows”版本 1.23093.0 或更高版本的受支持 OPPO 设备。

将电脑和“手机连接”连接到相同的 Wi-Fi 网络。

运行 OneUI 4.1.1 或更高版本的受支持三星机型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。