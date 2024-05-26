比亚迪 M6 无伪装实车曝光，预计为宋 MAX 换标

IT之家 5 月 26 日消息，近日，博主 @SugarDesign 分享了一组比亚迪 M6 无伪装实车谍照，从整体外观上看来，这款新车更像是宋 MAX 换标改款。

该车前脸采用王朝网家族式设计理念打造，配有银色镀铬饰条以及“BYD”英文标识。车尾配备分段式尾灯，造型与现款宋 MAX DM-i 保持一致。此外，该车车尾的 EV 字标，证实了其采用纯电动力。

放大照片可以看到，这款新车采用右舵布局，预计会出口到海外市场，以比亚迪 M6 的名称对外销售。

作为参考，现款宋 MAX DM-i 长宽高分别为 4710/1810/1690 毫米，轴距 2785 毫米。该车搭载骁云-插混专用 1.5L 高效发动机，配备 DM-i 超级混动专用功率型刀片电池和永磁同步电机。发动机最大功率 (kW / rpm) 为 81/6000，发动机最大扭矩 (N・m / rpm) 为 135/4500，电机最大功率为 145kw，电机最大扭矩 325N・m，1090km 综合续航。

目前，比亚迪已经在海外市场推出的乘用车包括元 PLUS（ATTO 3）、汉、唐、宋 PLUS DM-i、海豹、海豚等车型，比亚迪 M6 的上市将进一步完善该公司的海外布局。

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