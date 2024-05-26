雷神黑武士 PSSD 精英版 1TB / PHDD 青春版 3TB 开启预售，399 元 / 299 元

IT之家 5 月 26 日消息，雷神存储新品黑武士 PSSD 精英版 1TB 和 PHDD 青春版 3TB 开启预售，首发价 299 元起。

IT之家附产品详情如下：

雷神黑武士 PSSD 精英版

雷神黑武士 PSSD 精英版拥有 1TB 固态存储空间，产品厚度约 10mm，重约 42g。官方称“比传统款式更轻更薄”。

据介绍，黑武士 PSSD 精英版采用金属机身设计，外壳使用阳极氧化工艺，没有任何可移动部件，支持 2 米防摔。

硬盘采用防尘设计，支持 USB 3.1 接口和 Type-C 接口传输，传输速率为 1000MB/s，适用于游戏、影音娱乐和办公场景使用。

产品参数如下：

雷神黑武士 PSSD 精英版原价 499 元，预售到手价 399 元。

雷神黑武士 PHDD 青春版

雷神黑武士 PHDD 青春版拥有 3TB 移动机械硬盘存储空间，支持连接电脑、手机、电视使用。

IT之家注：连接手机时需手机支持 OTG 功能，且需要对应转接头。

黑武士 PHDD 青春版采用 Type-C 接口，装载 JMS580 主控芯片，支持 UASP 加速协议，18TB 理论峰值传输速率可达 260MB/s。同时，硬盘兼容 USB2.0/3.0 接口。

硬盘采用全覆盖散热孔设计，支持 7×24 小时长时间持续使用；兼容 Windows、macOS 以及 Linux 等主流系统，支持多设备切换，即插即用。

黑武士 PHDD 青春版采用 DC 供电，内配 DC 12V / 2A 电源适配器，开机即用。

产品参数如下：

黑武士 PHDD 青春版原价 349 元，预售到手价 299 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。