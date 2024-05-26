国家发改委：推动高清超高清电视机 / 机顶盒更新迭代，形成频道规模化服务供给效应

IT之家 5 月 26 日消息，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新，国家发展改革委等部门研究制定了《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，其中明确提出要实施高清超高清设备更新提升行动。

方案要求如下：

要提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动部分有条件的省份和副省级城市开办 4K 超高清频道并争取全国覆盖，建设 4K 超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。 要加快内容制播传输发射设备升级。加快淘汰超期服役老旧设备设施，妥善化解安全播出风险，提高安全播出保障能力。鼓励电视台、广播电视制作播出传输机构、网络视听平台等，加快制播传输发射设备设施更新换代和系统升级改造，提升优质视听内容供给和传输覆盖能力。

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国家广播电视总局于今年 1 月 23 日召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会，会议部署了 2024 年治理工作重点任务，计划本年逐步实现一个遥控器看电视，推进电视机机顶盒一体化，IT之家汇总如下：

逐步实现一个遥控器看电视。对于存量遥控器，通过广泛宣传或上门服务帮助观众使用红外遥控器学习功能，初步实现“一个遥控器看直播”；推广使用语音、手机等多种遥控方式。对于增量遥控器，通过制定统一的标准规范，研发推出新型遥控器，实现一个遥控器看电视的目标。

开展酒店电视操作复杂专项治理。会同文化和旅游等部门健全协同工作机制，分级分类做好全国酒店治理工作，为人民群众旅行出行提供更好的收视体验。

优化强化互联网电视播控管理，规范播出秩序，确保“套娃”收费问题治得住。

积极推进电视机机顶盒一体化。组织开展插入式机顶盒解决方案研发应用和产业化推进，同时积极研究推进全内置式电视机机顶盒一体化工作，加快制订方案、标准、规范，最终实现一体化的目标。

坚持重在治本，完善长效机制。通过制修订一系列相关规章制度，系统化构建制度体系。落实广电总局行业监管责任、省广电局属地管理责任、各类平台主体责任，建立对有线电视、IPTV、互联网电视的监测监管机制和技术核查手段，确保问题不反弹。

发挥治理带动效应。以治理为牵引，加快推进高清电视普及和超高清电视发展、新型广电网络建设、高品质内容供给等工作，推动行业高质量发展。

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