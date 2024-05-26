烽火 5G CPE Pro 移动路由器 LG6851F 开售：NFC 一碰连、5G NR 载波聚合，1699 元

IT之家 5 月 26 日消息，烽火 5G CPE Pro 移动路由器 (LG6851F) 开售，搭载 4nm 的四核 CPU、2GB 内存及 4GB 闪存，支持 5G NR 4CC 载波聚合（下行 4CC，上行 2CC），首发 1699 元。

IT之家附产品详情信息如下：

烽火 5G CPE Pro 移动路由器采用双 2.5G 网口设计，支持双频 WiFi 7 网络，可提供 7200Mbps 无线速率。官方表示，对比 Wi-Fi 6 AX1800，速率提升 300%。

烽火 5G CPE Pro 支持 4×4 MIMO 技术、大功率外置 FEM，可提高 Wi-Fi 发送功率，官方称可覆盖“四室两厅”。

烽火 5G CPE Pro LG6851F 支持 4G / 5G 全网通，支持 SIM 卡插卡上网，可以锁定特定频段或小区网络，支持蜂窝 / 有线宽带自动切换，支持使用外置天线。

该产品还支持 NFC 一碰即连以及 128 个终端设备同时接入使用，适配小微企业、智慧办公、居家网络、长租短住、徒步旅行及智慧工厂等场景使用。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。