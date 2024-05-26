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中兴新款 A2025HL 手机“证件照”公布：有望支持卫星通讯、6000mAh 电池

2024/5/26 16:05:46 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 26 日消息，中兴新款手机 A2025HL 的工信部“证件照”现已公布，采用直角金属边框直屏设计，后置圆环三摄。

手机正面

手机背面

手机侧面

IT之家注意到，后置相机 deco 上印有 NEOVISION 影像系统与 SATELLITE LINK 字样，有望支持卫星通讯功能。但 A2025HL 的各项认证显示设备类型仍为 5G 数字移动电话机，而非卫星移动终端。

3C 认证信息

电信设备终端网及 3C 认证信息列出了新机的其他配置信息：

  • 处理器：3.2GHz 八核

  • 机身尺寸：163.63×75.98×9.1mm（长、宽努比亚 Z50S Pro 一致，厚度更厚）

  • 重量：230g

  • 屏幕：6.78 英寸 2800 x 1260 OLED 屏幕（与努比亚 Z50S Pro 一致）

  • 相机：后置 50MP + 50MP + 5MP、前置 32MP

  • 内存：12GB / 16GB / 24GB

  • 存储：256GB / 512GB / 1TB

  • 电池：额定 5865mAh，预计典型值 6000mAh、80W 快充

电信设备终端网信息

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关键词：中兴手机卫星通讯

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