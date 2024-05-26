微星官宣 MPG 341CQPX QD-OLED 显示器国行即将开售：240Hz、98W 充电

IT之家 5 月 26 日消息，微星官方今日宣布，曾在今年 CES 大展上首发亮相的 MPG 341CQPX QD-OLED 显示器将于近期在国内开售，预计是 618 期间。这款显示器具备 240Hz 刷新率，通过了 Clear MR 13000 认证，拥有 3440x1440 分辨率 21:9 曲面 QD-OLED 屏幕，面板尺寸为 34.18 英寸。

IT之家附该显示器大致信息如下：

该显示器 GtG 响应时间为 0.02ms，对比度 150 万：1，250 尼特 SDR 亮度，1000 尼特 HDR 峰值亮度，兼容英伟达与 AMD 的 VRR 可变刷新率标准。

连接性方面，该显示器拥有一个 DisplayPort 1.4 接口（支持 DSC）、两个 HDMI 2.1 接口（为主机提供 4K 120Hz 支持）与一个 USB-C 接口，支持 98W PD 电源输出。此外还有多个 USB 数据接口与 KVM 功能支持。

此外，微星为该显示器提供 OLED Care 2.0 功能，承诺 3 年烧屏保修。色域方面，其 ARGB / DCI-P3 / SRGB 分别为 97.8%/99.3% 以及 139.1%。

该显示器的支架支持上下俯仰、左右旋转和升降功能，显示器背面配有石墨烯导热材料，官方称无需主动风扇就能满足散热需求。





广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。