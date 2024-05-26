领克 ZERO 纯电轿车内饰谍照曝光，配嵌入式长条仪表 / 双辐方向盘

IT之家 5 月 26 日消息，近日，领克 ZERO 纯电轿车的内饰谍照在网上曝光。据博主“飞机先生_”透露，新车方向盘左侧将配备辅助驾驶控制区，支持一键开启，座舱内置了哈曼卡顿扬声器，舒适性配置也将“非常有诚意”。

从目前流出的两张谍照来看，新车配备了长条形的嵌入式仪表屏，与路特斯纯电轿车 Emeya“同款”，方向盘造型为双辐式，内置多个实体按键，采用怀挡设计。

新车座舱的整体风格以简洁为主，借助贯穿式空调出风口营造出层次感，中央扶手下方为镂空的储物空间，设计上则是采用双拼色。

综合IT之家此前报道，新车定位中大型高性能纯电运动轿车，与极氪 001 共享 800V 平台，可被视为“领克版”极氪 001，预计年中上市，售价区间为 20-30 万元。

该车长度或将超过 5 米、宽度或超过 2 米，轴距可达 3 米左右，配有双腔空悬 + AI 数字底盘，有爆料称该车还有望配备后轮转向，可实现蟹行模式等功能。

外观方面，新车采用领克最新的家族设计语言，拥有低矮姿态和修长车身，且配备了低风阻轮毂，车顶能依稀看到激光雷达。

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