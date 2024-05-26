LG 冰趣系列 508L 敲一敲十字四门冰箱上市：透视窗、三合一制冰，13599 元

IT之家 5 月 26 日消息，LG 冰趣系列 508L 敲一敲十字四门冰箱上市，配备透视窗、UVnano 三合一制冰机，提供精华白、冰沙银两种配色，首发价 13599 元。

IT之家整理该产品亮点信息如下：

LG 冰趣系列 508L 敲一敲十字四门冰箱采用纯平简约设计，冰箱支持嵌入装修墙体、柜门中，同时制冰模块嵌入门体，内置触控面板。

LG 智能自动制冰系统可实现冰块 / 冰水 / 碎冰三种冰品模式，支持随取随用。

冰箱的制冰机采用独立供冷风路系统，官方表示在冷藏区 3℃的环境中，能保持-18℃～-10℃恒温，对冷藏区温度波动影响 ±0.5℃。

冰箱出水口内置 UVnano 紫外线杀菌系统，能灭杀金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、单增李斯特氏菌，官方称杀菌率达 99.99%。

LG 敲一敲冰箱拥有 508L 容量，采用十字四门设计，用户可根据使用习惯对食材、饮品进行分类。

冰箱还配备升级版透视窗，可视面积提升 22%，支持轻敲 2 下点亮；冰箱采用 LG 变频压缩机，噪音压低至 36dB。用户可通过 Wi-Fi 与“SmartDiagnosis”两种方式与 ThinQ 进行实时互联。

产品参数信息如下：

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