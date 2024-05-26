兴戈 SIMGOT 推出 SuperMix 4、EM10、EM10 钛马限量版多单元入耳式耳机

IT之家 5 月 26 日消息，兴戈 SIMGOT 于本周早些时候推出 SuperMix 4、EM10 与 EM10 钛马限量版三款入耳式耳机，其中 SuperMix 4 与 EM10 现已开售。

兴戈 SIMGOT SuperMix 4

兴戈 SIMGOT SuperMix 4 耳机采用单边 1 圈 + 1 铁 + 1 平板 + 1 PZT（IT之家注：压电陶瓷）的四单元方案、0.78 双针可换线设计，吻合哈曼 2019 目标曲线，零售价 999 元。

兴戈 SIMGOT EM10

兴戈 SIMGOT EM10 耳机采用单边 1 圈 + 8 铁 + 1 压电陶瓷的方案，搭载参考级低频动圈与三路独立滤波导管；外壳采用高精度树脂打印，可更换 3.5mm 非平衡与 4.4mm 平衡插头，售价 3199 元。

兴戈 SIMGOT EM10 钛马限量版

兴戈 SIMGOT EM10 钛马限量版在标准版的基础上采用大马士革钛烤蓝工艺，售价 3999 元。

由于太难做了，所以上市时间和数量还得等待一些时间。

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