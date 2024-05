谷歌 CEO 承认 AI 摘要功能存在“幻觉”问题：尚无解决方案

IT之家 5 月 26 日消息,谷歌搜索新推出的“AI 摘要(AI Overviews)”功能近日备受诟病,原因是该功能经常提供严重错误的搜索结果信息,例如,该功能曾建议用户使用胶水来防止披萨上的奶酪滑落。

图源 Pexels

本周早些时候,据科技媒体 The Verge 报道,谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊在接受采访时承认,这些“AI 摘要”功能产生的“幻觉”是大型语言模型(LLM)的“固有缺陷”,而大型语言模型正是“AI 摘要”功能的核心技术。皮查伊表示,这个问题目前尚无解决方案(is still an unsolved problem)。

这意味着尽管谷歌工程师一直在努力修复“AI 摘要”功能出现的各种奇怪且严重错误的答案,但此类问题仍会持续出现。

然而,皮查伊似乎淡化了这些错误的严重性。他表示:“‘AI 摘要’功能有时会出错,但这并不意味着它没有用处。我认为这并不是看待该功能的正确方式。我们取得了进展吗?是的,肯定有。与去年相比,我们在事实准确性方面的指标上取得了很大进步。整个行业都在改进,但问题还没有完全解决。”

尽管皮查伊对“AI 摘要”功能的实用性持乐观态度,但该功能出现的错误已经在网上引起了轩然大一波,许多用户纷纷展示了该功能生成各种错误信息的例子。这进一步损害了谷歌搜索引擎的信誉,谷歌搜索此前就因向用户提供垃圾结果而备受诟病。

IT之家注意到,人工智能顾问和 SEO 专家布兰妮・穆勒在社交媒体上写道:“人们期望人工智能的准确性远远超过传统方法,但事实并非总是如此! 谷歌正为了超越竞争对手 Perplexity 和 OpenAI 而在搜索领域进行一场冒险的赌博,但他们本可以将人工智能用于更大、更有价值的用例上。”

