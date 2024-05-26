德国太阳能发电过剩，电价跌至负值

IT之家 5 月 26 日消息，据 Business Insider 报道，德国大举发展太阳能，使得发电量激增，超过了消费需求，导致电价暴跌，甚至跌到了负值，形成了一个奇幻的能源市场，消费者使用电力反而可以获得报酬。

图源 Pixabay

彭博社称，电价下跌损害了太阳能发电企业的利润，从而减缓了太阳能进一步扩张的步伐，并阻碍整体碳排放削减计划的进程。但最主要的问题在于缺乏效率，消费者往往在太阳不照射的时候使用最多的电力，比如下班回家的晚上，这就意味着大量电力被浪费了。

造成电价暴跌的原因是德国去年大举发展太阳能，新增光伏发电装机容量达到惊人的 14280 兆瓦，是前一年的近两倍。

IT之家注意到，德国并不是个例。美国加州也遇到了同样的问题，电价下跌使得太阳能电池板的安装步伐放缓，进而延缓了加州实现碳中和目标的进程。加州立法者短期内的应对措施是降低对太阳能发电企业的补贴，这令该行业感到不满。

显然，长期的解决方案是安装储能设施，将这些多余的太阳能储存起来，以便消费者在阴天和电力需求高峰期（通常是晚上）使用。

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