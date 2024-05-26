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华为儿童手表 5 新耀版上市：离线定位、畅连通话、800mAh 电池，598 元

2024/5/26 22:52:37 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 朱丶工作室 的线索投递！

IT之家 5 月 26 日消息，与华为儿童手表 5 Pro 一同上市的还有华为儿童手表 5 新耀版，搭载离线定位、畅连视频通话功能，建议零售价 698 元，首发到手价 598 元。

手表主视觉

华为儿童手表 5 新耀版搭载喷绘机甲风外壳、镂空硅胶表带，提供蓝色、粉色两款配色可选。

外观设计

该手表支持离线定位：在开机状态下欠费停机或进入信号盲区时，依托华为“查找”网络技术可获取离线位置。

离线定位

华为儿童手表 5 新耀版采用 10 重 AI 定位，基于华为 NLP 算法，可实现多源地图融合：

  • 室内定位：覆盖全国 5000+ 大型商场、机场、高铁站、医院等公共场所

  • 历史轨迹：全天候轨迹记录

  • 安全区域：支持手动绘制安全区域，通知家长

  • 上学守护：孩子到家、到校，家长均可收到通知

定位功能

该产品还支持华为畅连视频通话，可实现手表与手机、平板、智慧屏等多种设备间的视频通话；支持通过微信儿童手表版、QQ 儿童版跨品牌加好友，还提供支付宝、微信付款二维码功能。

品牌加好友

付款二维码

IT之家注意到，华为儿童手表 5 新耀版还内置 800 mAh 大电池，采用磁吸式快充设计，20 分钟即可充至 50%，通过 IPX8 防水测试。

性能测试

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