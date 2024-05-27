荣耀 Earbuds A 蓝牙耳机开售：10mm 动圈 +“金耳朵”认证，129 元

IT之家 5 月 27 日消息，荣耀 Earbuds A 蓝牙耳机将于今天傍晚 6 点 30 分在京东现货开售，这款耳机主打“10mm 动圈单元”，首销价格为 129 元。

据介绍，这款耳机采用半入耳人体工学设计，提供云水蓝、晨雾白两种配色，采用半入耳式设计，单耳重量仅 3.8g。

规格方面，该耳机配备高分子复合镀钛振膜、10mm 动圈单元，具备 HiFi 5 DSP 高性能运算，预设 4 种定制音效（高音、低音、人声、原声），同时号称“通过了中国电子音响行业协会‘金耳朵’产品认证”。

此外，该耳机采用蓝牙 5.3 技术，支持耳边触控（双击接挂电话、音乐播放状态切换、切歌，长按拒接来电）；支持 IP54 级防尘防水溅，内置通话降噪功能。

这款耳机在满电状态下可使用 9 小时，搭配耳机盒最长使用时间可达 40 小时，充电 10 分钟可听歌 3 小时。此外，其支持响铃查找（IT之家注：不支持地图查找）功能，通过手机上相应的 App 开启“耳机查找”之后，耳机可以发出提示音。

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