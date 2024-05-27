摩托罗拉 G85 手机通过无线电核准，外观渲染图已曝光

IT之家 5 月 27 日消息，日前，一款型号为 XT2427-4 的新机通过国内无线电核准，据博主 @完美编排数码 透露该机为摩托罗拉 G85 5G。

这款新机此前已现身跑分平台 Geekbench，单核成绩为 939 分，多核成绩为 2092 分，搭载骁龙 4 Gen 2 领先版处理器，同时配备 8GB RAM。

IT之家注意到，摩托罗拉 G85 5G 手机的高清渲染图也已经曝光。该机采用后置双摄的设计，配备 5000 万像素主摄，支持光学防抖。

手机正面采用 OLED 曲面屏幕，底部是扬声器格栅、USB-C 端口、SIM 卡托盘以及麦克风，顶部则是降噪麦克风和杜比全景声（Dolby Atmos）标识。

▲ 图源 tooljunctiond，下同

作为参考，摩托罗拉现款 Moto G84 手机配备 6.5 英寸 pOLED 屏幕，采用 Full HD+ 分辨率，120Hz 刷新率，最高亮度为 1300 尼特。该机配备高通骁龙 695 处理器，配备 5000 mAh 电池以及 30W 快充。

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