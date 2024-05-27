Bigme 大我 HiBreak 墨水屏手机 5 月 31 日开启预售：联发科 MTK6765、黑白彩墨双版本，219 美元起

IT之家 5 月 27 日消息，Bigme 大我此前官宣旗下墨水屏手机 HiBreak ，该手机拥有双处理器、双屏幕版本，共计四种配置可选，售价在 219 美元-459 美元之间。

Bigme 大我今日发布直播预告，HiBreak 墨水屏手机将于 5 月 31 日晚上 8 点开启新品首发直播，该手机也将在 31 日晚上 9 点 30 分开启预售。

IT之家附此次首发产品详情如下：

首发版本

此次 Bigme 大我墨水屏手机 HiBreak 首发版本搭载 MTK6765 处理器，配备 6GB+128GB 内存组合，预装安卓 11 系统。

首发信息

该手机拥有黑白墨水屏和彩色墨水屏两个版本，其中彩屏版本首发限量 1000 台，黑白屏 2000 台。

产品参数

外观设计

Bigme 大我墨水屏手机 HiBreak 配备 5.84 英寸彩色 / 黑白墨水屏，采用全面屏设计，重量约 170g。

彩屏亮点

彩色墨水屏版机型内置大我自研 xColor 色彩管理算法，色彩表现有所提升，无蓝光无频闪。

该版本机型配备自研快刷与自动消残影专利技术算法，屏幕响应速度快，支持自动清除残影。

手机内置防抖动专利技术，以提升网页浏览、视频播放等体验。

硬件组合

此次首发的 HiBreak 手机采用八核 MTK6765 处理器，配备 6GB+128GB 内存组合，至高支持 1TB 存储空间拓展。

该手机屏幕支持 36 级前光调节，内置预设使用场景，支持自定义调节亮度及色温。

通信能力

官方表示，HiBreak 支持 B1、B2、 B3、 B5、B7、B8、B20、 B28、 B34、 B38、 B39、 B40、 B41 等主流频段。

软件功能

HiBreak 预装安卓 11 操作系统；支持全球近 20 对国家间语言互译；搭载前后双摄像头，支持拍摄和扫描识别纸质文档并生成电子版；该手机还支持 Google Play。

HiBreak 墨水屏手机预支持大我云、百度云盘、阿里云盘等 7 大主流云盘；支持免费录音转文字；内置免费 AI 人工智能，支持智能总结、聊天、创作、绘画等能力；预装京东读书、微信读书和 Kindle 三大书城。

亮点及参数

产品售价

Bigme 大我 HiBreak 彩色款： 249 美元

Bigme 大我 HiBreak 黑白款： 219 美元

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