红魔 9 Pro 手机推出《王者荣耀星之破晓》联名礼盒，5 月 31 日预售

IT之家 5 月 27 日消息，红魔游戏手机今日宣布，红魔 9 Pro《王者荣耀星之破晓》联名定制版礼盒今日 10 点上架电商平台，5 月 31 日 20 点开启全款预售。

从官方公布的海报来看，这款礼盒内包含的手机与红魔 9 Pro 暗夜骑士配色相比并没有太大变化，礼盒包装采用《王者荣耀星之破晓》主题，写有“京东电竞全网独家发售”字样，礼盒内还提供了有线耳机一副。

根据IT之家此前报道，红魔 9 Pro 系列号称“直板手机终极形态，行业唯一背部纯平旗舰”，采用 6.8 英寸第五代屏下“超竞全面屏”，首发屏下 Q9 + 发光材料，局部峰值亮度可达 1600 尼特，升级 2160Hz 高频 PWM 调光。

红魔 9 Pro 系列新机搭载骁龙 8 Gen 3 处理器 + 满血版 LPDDR5X＋UFS4.0，搭载 6500mAh 电池 + 80W 快充，35 分充满 100%。

红魔 9 Pro 系列搭载自研红芯 R2 Pro 芯片，支持 520Hz 触控肩键，提供 3.5mm 耳机孔、游戏 3mic、全功能 NFC、红外遥控等。

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