小米室外摄像机 BW500 上架：2.5K 全彩夜视、6 个月续航，众筹价 369 元

IT之家 5 月 27 日消息，小米室外摄像机 BW500 日前上架小米有品（点击跳转），众筹价 369 元，活动时间为 5 月 29 日 10:00-6 月 5 日 10:00。

据介绍，这款新品采用大尺寸高品质图像传感器，分辨率达 2560x1440；F1.6 大光圈进光量更大，画面通透明亮、成像更清；采用 FOV136° 广角镜头，视野更宽广。此外，该产品还有大功率红外 + 全彩 LED 灯加持，号称“实现 10m 内夜视清晰访客、盗贼一眼识别”。

续航方面，该产品自带 10000mAh 大容量电池，每天触发不超 20 次 10 秒录制，可实现约 180 天长效续航。本地算法搭载低功耗技术，根据监控场景变化合理调整电池用量。该产品还提供 5W 太阳能板选配（IT之家注：需付费购买），自由调节板面角度，实现光电能转化。

其他方面，该产品内置 eMMC 32GB 存储空间，同步支持云存；提供 IP67 级防尘防水；采用 1.2 TOPS AI 算力芯片，实现 12000 亿次 / 秒级精算；支持声光震慑预警，米家 App 可第一时间推送报警信息；智能降噪加强人声，实现 7m 远距离精准拾音。

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