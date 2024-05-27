国家知识产权局等九部门：加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究

IT之家 5 月 27 日消息，日前，国家知识产权局 中央宣传部 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 商务部 海关总署 市场监管总局九部门印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》。

在完善保护政策制度方面，《方案》提出：

制定实施地理标志统一认定制度，实现地理标志认定统一入口、统一出口。

制定知识产权保护有关政策评估体系样例，开展政策实施监测与效果评估。

建设国家知识产权保护示范区，开展版权示范创建。

推进全国商业秘密保护创新试点工作。

修订展会知识产权保护指引，研究制定大型赛会知识产权保护指南。

加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。

继续推动构建数据知识产权保护规则。

在司法层面，《方案》提出要建设高水平知识产权审判机构，完善专门化审判体系，加强知识产权案件检察监督机制建设。完善知识产权行政执法机制，加大行政执法力度。强化知识产权行政执法专业指导和行政裁决。构建有机衔接、协同高效的知识产权执法司法体系。

IT之家从《方案》获悉，到 2025 年发明专利审查周期压减至 15 个月，一般情形商标注册周期稳定在 7 个月， 发明专利结案准确率 95% 以上，商标审查抽检合格率 97% 以上。

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