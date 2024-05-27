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iQOO Neo5 手机推送 OriginOS 4.0 大版本更新：新增 AI 图文创作、优化通知列表样式

2024/5/27 11:36:45 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 27 日消息，iQOO Neo5 手机今日迎来 OriginOS4.0 大版本更新，版本号为 PD2055G_A_9.6.4，安装包大小约 6.85GB。

此次更新为 iQOO Neo5 手机带来蓝心小 V 应用 AI 创作能力，优化系统通知、桌面、控制中心 UI 布局，IT之家附此次更新内容如下：

蓝心小 V

  • 新增“蓝心小 V”桌面应用图标，用户可一键快速触达

  • 新增 支持图片生成，用户可以用自然语言描述一段场景，蓝心小 V 就会基于用户的文字描述为用户生成心仪的图片

  • 新增 支持本机语义化搜索，用户可以搜索手机中的照片、文件等信息

  • 新增 支持屏上信息的识别与处理，蓝心小 V 可以识别手机屏幕文本并为你提供更进一步的服务

  • 新增 蓝心小 V 组件，可基于用户的当前状态或习惯，识别潜在需求，推荐相应服务

  • 新增 支持文本生成与处理，可基于用户的描述，为用户生成文本，或执行润色、扩写、总结、格式文本等操作

  • 新增 支持本机功能问答，用户可以描述用户想要的功能，蓝心小 V 将基于用户的描述，为用户快速挑选出对应的功能、设置项或跳转相应应用

动态壁纸

  • 新增 情境壁纸，从屏幕点亮的那一刻起，让每一帧连绵的画面围绕着指尖，展开惊喜的变化，可在“设置” → “桌面、锁屏与壁纸” → “壁纸” → “动态壁纸”中使用

熄屏显示

  • 新增 多款熄屏时钟、“人文之美”系列熄屏样式，可在“设置” → “桌面、锁屏与壁纸” → “熄屏显示”中使用

锁屏

  • 新增 时钟布局方式，多种字体及颜色可供选择

  • 新增 个性签名、倒数日快捷信息自定义能力

  • 优化 锁屏信息展示布局，为用户提供更加高效和美观的阅读体验

AI 创作

  • 新增 AI 创作功能，可在壁纸设置、熄屏设置以及 i 主题中使用

字体

  • 新增 字体 vivo Sans，通过触碰笔画的“避让设计”，交叉笔画的“减细处理”，以及“中宫可变技术”，实现全系统字体的动态变化。同时，我们还为用户带来了「符号级智能排版引擎」，让系统内的文字，从字符的间距到段落的对齐，都能以专业、易读的排版呈现

原子组件

  • 新增 停车助手组件，通过浅层交互，为用户提供从停车到出停车场的全链路便捷停车服务

  • 新增 健康关怀组件，可以让用户随时随地查看家人的健康数据

  • 新增 应用建议组件，根据不同场景进行智能服务和应用的推荐

系统

  • 新增 虚拟显卡，创建显示专属通道，提升系统的操控灵敏度和视觉流畅度

  • 新增 系统轻量化设计，让手机系统能够智能屏蔽后台无关的计算，让系统和应用运行得更纯净、更静默，从而降低功耗

  • 优化 超级省电模式，支持添加更多应用，同时还增加了 AI 应用推荐，提升用户在不同电量下的使用体验

  • 优化 内存融合，将更多内存资源纳入系统管控范围，让用户享受更大的可用内存、更快的内存分配速度

智能车载 4.0

  • 优化 体验专区应用，支持更多手机上的应用在连接车载后使用

桌面

  • 新增 文件夹一键解散功能，用户可以一键将文件夹的图标放回桌面

  • 优化 图标移动和放置表现，让整理桌面更加顺畅

  • 优化 抽屉风格下按应用分类排序方式的表现，让用户更容易找到目标应用图标

相册

  • 新增 照片分页沉浸视图，消除空白间隔，浏览、查看更沉浸

  • 新增 照片分页年视图，可快速定位照片，提升查找效率

  • 新增 回忆相册主题，并支持视频素材的入选，封面呈现 3D 效果，浏览更沉浸

  • 新增 足迹地图呈现形式，用户可以在地点分类相册、照片分页中使用

  • 新增 预览页缩略图导航条，在照片查看和视频播放时给用户带来更加便捷的体验

  • 优化 人物详情浏览的沉浸感，提升人物识别、聚类的效果，并新增相似人物推荐引导，管理更高效

通知中心

  • 优化 通知列表样式，扩大列表区域，提升通。知信息分发效率

  • 优化 通知接收策略，让用户在接收信息上获得更好的使用体验

控制中心

  • 新增 快捷开关名称显示，帮助用户快速理解与查找功能

  • 优化 控制中心布局，提升界面美观度与功能展示效率

超级截屏

  • 新增 编辑后覆盖原图的能力

  • 优化 截屏编辑界面整体功能与布局，带来更便捷高效的编辑体验

  • 优化 长截屏编辑体验提供长截屏裁剪放大预览与放大编辑模式

简易模式

  • 优化 简易模式，更大的字体和图标、更响的声音，让信息和提示更易获取

长辈关怀

  • 新增 长辈关怀聚合入口，用户可以通过“放大显示”功能一键调节字体大小、字体粗细、桌面图标大小，只需一次调整，就能实现全局放大，你还可以轻松找到语音播报、手机清理等长辈关注的功能，以及点击查看长辈用机帮助

翻译机

  • 新增 离线翻译功能，可在无网或弱网环境下进行翻译

  • 优化 翻译模型算法，提升翻译结果准确性

i 管家

  • 新增 风险应用动态检测，加强对恶意应用的监测能力，手机使用更加安全

  • 优化 支付保险箱功能，基于干镜可信引擎

  • 新增恶意网址检测、系统不安全检测等多项风险判断，保护支付环境安全

vivo 文档

  • 新增 支持 Word、TXT 文档的屏幕朗读能力

电子邮件

  • 优化 在邮件列表浏览、查找、添加附件上的使用体验

录音机

  • 新增 将本地音频上传到云端的能力，同时支持在多端同步

小窗

  • 优化 小窗挂起态菜单展示方式，方便用户更好地识别窗体任务

游戏魔盒

  • 优化 游戏魔盒布局，为用户在游戏场景下提供更便捷的使用体验

  • 优化 支持游戏中心中的页面以小窗形式启动

权限管理

  • 新增 权限解释说明，更方便了解权限的作用。用户可在“设置” → “隐私” → “权限管理”查看

  • 优化 部分自研应用权限界面，更清晰地说明应用权限用途。用户可在“设置” → “隐私” → “权限管理”查看

  • 优化 部分自研应用权限申请弹窗文案，更加透明可控地管理应用授权

原子隐私系统

  • 优化 最小化隐私系统功能，部分场景保留应用进程，隐私应用使用更便捷

指纹、面部与密码

  • 新增 隐私密码绑定 vivo 账号功能，用户可以更方便找回隐私密码

  • 优化 隐私密码找回方式，回答正确一个密保问题即可

设置

  • 优化 菜单的层级、归属、分组、排序、命名、视觉等内容，帮助用户在设置菜单中更便捷地找到所需选项

  • 优化 搜索策略，帮助用户快速找到所需内容

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关键词：OriginOS 4iQOO Neo5

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