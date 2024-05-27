iQOO Neo5 手机推送 OriginOS 4.0 大版本更新：新增 AI 图文创作、优化通知列表样式

IT之家 5 月 27 日消息，iQOO Neo5 手机今日迎来 OriginOS4.0 大版本更新，版本号为 PD2055G_A_9.6.4，安装包大小约 6.85GB。

此次更新为 iQOO Neo5 手机带来蓝心小 V 应用 AI 创作能力，优化系统通知、桌面、控制中心 UI 布局，IT之家附此次更新内容如下：

新增“蓝心小 V”桌面应用图标，用户可一键快速触达

新增 支持图片生成，用户可以用自然语言描述一段场景，蓝心小 V 就会基于用户的文字描述为用户生成心仪的图片

新增 支持本机语义化搜索，用户可以搜索手机中的照片、文件等信息

新增 支持屏上信息的识别与处理，蓝心小 V 可以识别手机屏幕文本并为你提供更进一步的服务

新增 蓝心小 V 组件，可基于用户的当前状态或习惯，识别潜在需求，推荐相应服务

新增 支持文本生成与处理，可基于用户的描述，为用户生成文本，或执行润色、扩写、总结、格式文本等操作