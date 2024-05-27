iQOO Neo5 手机推送 OriginOS 4.0 大版本更新：新增 AI 图文创作、优化通知列表样式

IT之家 5 月 27 日消息，iQOO Neo5 手机今日迎来 OriginOS4.0 大版本更新，版本号为 PD2055G_A_9.6.4，安装包大小约 6.85GB。
此次更新为 iQOO Neo5 手机带来蓝心小 V 应用 AI 创作能力，优化系统通知、桌面、控制中心 UI 布局，IT之家附此次更新内容如下：
蓝心小 V
新增“蓝心小 V”桌面应用图标，用户可一键快速触达
新增 支持图片生成，用户可以用自然语言描述一段场景，蓝心小 V 就会基于用户的文字描述为用户生成心仪的图片
新增 支持本机语义化搜索，用户可以搜索手机中的照片、文件等信息
新增 支持屏上信息的识别与处理，蓝心小 V 可以识别手机屏幕文本并为你提供更进一步的服务
新增 蓝心小 V 组件，可基于用户的当前状态或习惯，识别潜在需求，推荐相应服务
新增 支持文本生成与处理，可基于用户的描述，为用户生成文本，或执行润色、扩写、总结、格式文本等操作
新增 支持本机功能问答，用户可以描述用户想要的功能，蓝心小 V 将基于用户的描述，为用户快速挑选出对应的功能、设置项或跳转相应应用
动态壁纸
新增 情境壁纸，从屏幕点亮的那一刻起，让每一帧连绵的画面围绕着指尖，展开惊喜的变化，可在“设置” → “桌面、锁屏与壁纸” → “壁纸” → “动态壁纸”中使用
熄屏显示
新增 多款熄屏时钟、“人文之美”系列熄屏样式，可在“设置” → “桌面、锁屏与壁纸” → “熄屏显示”中使用
锁屏
新增 时钟布局方式，多种字体及颜色可供选择
新增 个性签名、倒数日快捷信息自定义能力
优化 锁屏信息展示布局，为用户提供更加高效和美观的阅读体验
AI 创作
新增 AI 创作功能，可在壁纸设置、熄屏设置以及 i 主题中使用
字体
新增 字体 vivo Sans，通过触碰笔画的“避让设计”，交叉笔画的“减细处理”，以及“中宫可变技术”，实现全系统字体的动态变化。同时，我们还为用户带来了「符号级智能排版引擎」，让系统内的文字，从字符的间距到段落的对齐，都能以专业、易读的排版呈现
原子组件
新增 停车助手组件，通过浅层交互，为用户提供从停车到出停车场的全链路便捷停车服务
新增 健康关怀组件，可以让用户随时随地查看家人的健康数据
新增 应用建议组件，根据不同场景进行智能服务和应用的推荐
系统
新增 虚拟显卡，创建显示专属通道，提升系统的操控灵敏度和视觉流畅度
新增 系统轻量化设计，让手机系统能够智能屏蔽后台无关的计算，让系统和应用运行得更纯净、更静默，从而降低功耗
优化 超级省电模式，支持添加更多应用，同时还增加了 AI 应用推荐，提升用户在不同电量下的使用体验
优化 内存融合，将更多内存资源纳入系统管控范围，让用户享受更大的可用内存、更快的内存分配速度
智能车载 4.0
优化 体验专区应用，支持更多手机上的应用在连接车载后使用
桌面
新增 文件夹一键解散功能，用户可以一键将文件夹的图标放回桌面
优化 图标移动和放置表现，让整理桌面更加顺畅
优化 抽屉风格下按应用分类排序方式的表现，让用户更容易找到目标应用图标
相册
新增 照片分页沉浸视图，消除空白间隔，浏览、查看更沉浸
新增 照片分页年视图，可快速定位照片，提升查找效率
新增 回忆相册主题，并支持视频素材的入选，封面呈现 3D 效果，浏览更沉浸
新增 足迹地图呈现形式，用户可以在地点分类相册、照片分页中使用
新增 预览页缩略图导航条，在照片查看和视频播放时给用户带来更加便捷的体验
优化 人物详情浏览的沉浸感，提升人物识别、聚类的效果，并新增相似人物推荐引导，管理更高效
通知中心
优化 通知列表样式，扩大列表区域，提升通。知信息分发效率
优化 通知接收策略，让用户在接收信息上获得更好的使用体验
控制中心
新增 快捷开关名称显示，帮助用户快速理解与查找功能
优化 控制中心布局，提升界面美观度与功能展示效率
超级截屏
新增 编辑后覆盖原图的能力
优化 截屏编辑界面整体功能与布局，带来更便捷高效的编辑体验
优化 长截屏编辑体验提供长截屏裁剪放大预览与放大编辑模式
简易模式
优化 简易模式，更大的字体和图标、更响的声音，让信息和提示更易获取
长辈关怀
新增 长辈关怀聚合入口，用户可以通过“放大显示”功能一键调节字体大小、字体粗细、桌面图标大小，只需一次调整，就能实现全局放大，你还可以轻松找到语音播报、手机清理等长辈关注的功能，以及点击查看长辈用机帮助
翻译机
新增 离线翻译功能，可在无网或弱网环境下进行翻译
优化 翻译模型算法，提升翻译结果准确性
i 管家
新增 风险应用动态检测，加强对恶意应用的监测能力，手机使用更加安全
优化 支付保险箱功能，基于干镜可信引擎
新增恶意网址检测、系统不安全检测等多项风险判断，保护支付环境安全
vivo 文档
新增 支持 Word、TXT 文档的屏幕朗读能力
电子邮件
优化 在邮件列表浏览、查找、添加附件上的使用体验
录音机
新增 将本地音频上传到云端的能力，同时支持在多端同步
小窗
优化 小窗挂起态菜单展示方式，方便用户更好地识别窗体任务
游戏魔盒
优化 游戏魔盒布局，为用户在游戏场景下提供更便捷的使用体验
优化 支持游戏中心中的页面以小窗形式启动
权限管理
新增 权限解释说明，更方便了解权限的作用。用户可在“设置” → “隐私” → “权限管理”查看
优化 部分自研应用权限界面，更清晰地说明应用权限用途。用户可在“设置” → “隐私” → “权限管理”查看
优化 部分自研应用权限申请弹窗文案，更加透明可控地管理应用授权
原子隐私系统
优化 最小化隐私系统功能，部分场景保留应用进程，隐私应用使用更便捷
指纹、面部与密码
新增 隐私密码绑定 vivo 账号功能，用户可以更方便找回隐私密码
优化 隐私密码找回方式，回答正确一个密保问题即可
设置
优化 菜单的层级、归属、分组、排序、命名、视觉等内容，帮助用户在设置菜单中更便捷地找到所需选项
优化 搜索策略，帮助用户快速找到所需内容
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