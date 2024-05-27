三星集团会长李在镕：坚持在华发展，致力于做中国人民喜爱的企业

IT之家 5 月 27 日消息，据新华社报道，当地时间 5 月 26 日下午，在首尔举行的第九次中日韩领导人会议期间，韩国三星集团会长李在镕表示将“坚持在华发展，致力于做中国人民喜爱的企业”。

报道称，李在镕介绍了三星集团在华投资合作情况，感谢中国政府为三星在华生产经营提供的大力支持，表示三星将坚持在华发展，致力于做中国人民喜爱的企业，继续为韩中互利合作作出自己的贡献。

此前消息称，三星正在提高中国大陆手机产量，将 JDM（共同开发设计制造）产品产量从 4400 万台提升至 6700 万台，同时将全球手机生产目标从原定 2.53 亿台提升至 2.7 亿台，这也意味着相关生产目标中有 25% 产品为中国大陆制造。

IT之家注意到，国际数据公司（IDC）的 2024 年第一季度中国手机市场跟踪报告显示，三星位列中国折叠屏手机市场第 5，份额达 5.9%。

此外，消息称三星西安半导体工厂也在加大投资，三星电子高层已决定将其西安 NAND 闪存工厂升级到 236 层 NAND 工艺，并已开始大规模扩张。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。