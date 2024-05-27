夏普与小米签订通信专利交叉许可协议并撤诉

IT之家 5 月 27 日消息，夏普官网 5 月 24 日发布新闻稿，夏普与小米签署无线通信技术专利交叉许可协议。

公告称，基于诚信谈判，夏普公司（“夏普”）与北京小米移动软件有限公司（“小米”）就双方无线通信技术相关专利交叉许可达成一致。该专利交叉许可协议也结束了夏普于 2022 年 9 月在中国提起的诉讼。

夏普表示，已将无线通信技术的标准必要专利授权给日本、美国、欧洲、中国和韩国的电信设备和汽车行业的许多领先公司。夏普不断扩大被许可人的数量，并继续在公平、合理和非歧视的条件下向任何其他方授予其标准必要专利许可。

夏普是一家日本手机供应商，并且 20 多年来一直致力于 3G、4G 和 5G 等移动通信系统核心技术的开发。

关于交叉许可协议和诉讼的具体内容，夏普对日经新闻表示：“与小米签订了保密协议，因此不便回答。”

夏普拥有 6000 多项与 LTE（4G）和新一代通信标准“5G”相关的必要性专利。IT之家查询获悉，夏普此前已经与 OPPO、vivo、华为等签订了交叉许可协议。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。