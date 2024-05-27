消息称保时捷三家中国经销商联合抗议，要求对亏损卖车提供补贴

IT之家 5 月 27 日消息，据界面新闻报道，知情人士消息称，在今年初保时捷中国经销商大会上，新丰泰、百得利和美东集团三家保时捷中国经销商对今年的销售任务产生异议，要求保时捷中国针对销售新车的亏损予以赔偿，但至今未能得到妥善解决。

报道称，美东集团要求补贴到新车 1 个点毛利；百得利集团等经销商依靠汽车流通协会发函，要求补贴 4 个点毛利。不过，由于抗议的三家企业并非保时捷在华核心经销商，其诉求没有得到保时捷中国的及时回应。

IT之家注意到，车 Fans 创始人孙少军在 5 月 24 日也透露了类似的信息，他表示：

今年保时捷销量大跌，纯电车型根本卖不动，紧跟着就是车价跳水，亏本卖车。但是保时捷中国区为了完成销售任务仍然选择压库，只是豪华车价摆在那里，压 1 台相当于大众丰田 5~8 台，4S 店一下子就受不了。结果就是 4S 店和总部互相甩锅威胁，现在是 4S 店以停止进车为武器，公开逼宫德国总部，要求换高管、给补贴，双方矛盾彻底激化了。

一位接近保时捷中国的知情人士表示，由于与经销商沟通的销量目标和补贴协议未能达成一致，保时捷中国市场的年度销量目标至今未能确定。上述抱团抗议的三家小经销商集团现在仍会少量进车，但只愿意接受好卖的车型。

▲ 保时捷 Taycan

保时捷官方报告显示，今年 1 至 3 月，保时捷在全球累计交付汽车 77640 辆，与去年同期相比下降了 4%。除欧洲市场外，该企业在中国、北美市场的销量走势并不乐观。在中国市场，保时捷第一季度的交付量为 16340 辆，同比大幅下降 24%。北美市场也出现了类似的趋势，交付量为 15087 辆，同比减少了 23%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。