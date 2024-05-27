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华为李小龙：华为手机、儿童手表支持超 1 万个商场、88 个机场等建筑室内定位

2024/5/27 14:24:15 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 5 月 27 日消息，华为终端 BG CTO 李小龙今日对华为设备室内定位功能进行了补充解释，“目前华为手机、儿童手表已经支持了超过一万个商场、88 个机场、65 个高铁 / 火车站等建筑的室内定位，支持建筑的数量还在持续增加。”

当前只有高德地图和花瓣地图支持室内定位导航功能，李小龙喊话“百度地图和腾讯地图要加油喔”。IT之家附华为官网关于“3D 精准室内定位相关问题”内容如下：

3D 精准室内定位定义

  • 在国内部分商场、高铁站、机场等楼栋内，打开地图软件（目前支持高德地图 App），可以精准定位到所在的楼层和室内主干道位置。乘坐电梯、扶梯等跨楼层后，地图能实时同步自动切换楼层，无需手动切换楼层。室内高精度定位成功后，在定位图标下方，显示灰色悬浮窗，提示“正在几层”。

图源华为官网

3D 精准室内定位支持机型

  • 华为国内版本手机；

  • 系统版本为 HarmonyOS 2.0 及以上；

  • 例如：Mate Xs 系列、Mate40 系列、P50 系列、P40 系列、nova10 系列、nova9 系列等。

支持 3D 精准室内定位的应用

  • 高德地图（11.16.1.2945 及以后版本均支持）

  • 花瓣地图

支持 3D 精准室内定位的建筑情况

  • 当前已支持的楼宇包含：88 个机场、65 个高铁站 / 火车站、10331 个商场等建筑，支持楼宇在持续更新中（点此查看具体建筑）。

支持 3D 精准室内定位覆盖哪些室内区域

  • 由于室内定位基于地图路网数据，目前室内定位主要覆盖室内主干道区域。部分区域（如商场的店铺内）不支持室内高精度定位。

Wi-Fi 信号对定位体验的影响

  • 因室内部分区域受 Wi-Fi 信号覆盖影响，定位体验略有差异，请以实际体验为准。

功能是否收费

  • 当前阶段不收费，后续是否收费请留意华为官方信息。

是否支持室内导航

  • 目前暂不支持室内导航功能。

华为 Pura 70 系列手机此前官宣支持楼层级设备查找，用户打开“查找设备”App 或登录华为云空间网页版，即可查看设备详细位置信息。

依照李小龙的介绍和华为官网显示的信息来看，升级至 EMUI9.1.1 及 HarmonyOS 版本的华为手机和儿童手表类设备，理论上均支持楼层级查找功能。

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关键词：华为云空间楼层定位

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